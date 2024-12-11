Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları - Son Dakika
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Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları

Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programında, üniversite öğrencilerine vatan sevgisi ve kahramanlık bilinci aşılandı. Programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Edirne Şehit Aileleri Derneği temsilcileri, şehit ve gazilerin anılarını paylaştı, katılımcılar kahramanların hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

11.12.2024 11:51
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Genç nesillere vatan sevgisi, kahramanlık ve tarih bilinci kazandırılması amacıyla Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda düzenlenen programda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Selay Köroğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Köroğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkı sağlayan kahramanları öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Karaduman ise kardeşi İstiklal Vardar'ın 21 yaşında Tunceli'de şehit olduğunu anımsattı.

Şehit ve gazilerin canları pahasına ülkelerini savunduğunu belirten Karaduman, şehit ve gazilerin hatıralarının her zaman yaşatılması gerektiğini dile getirdi.

İsmailoğlu da Kıbrıs gazisi olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta 16 aydan fazla görev yaptığını belirten İsmailoğlu, askerlik anılarını öğrencilerle paylaştı.

Program, vatan ve kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, edirne, Son Dakika

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