Edirne'de Yağışlar Nehir Debilerini Artırdı

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Edirne'deki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

EDİRNE - Edirne'de sıcak ve kurak geçen bir yaz döneminin ardından etkili olan son yağışlar, tarlalara olduğu gibi Meriç ve Tunca Nehri'ne de can suyu oldu.

Edirne'de son dönemde etkili olan yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerini artırdı. Kasım ayında 3 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi son yağışlarla birlikte 3 kat arttı. Nehrin debisi Suakacağı İstasyonu'nda saniyede 10 metreküp olarak ölçüldü.

Meriç Nehri'nin ise Kasım ayında yapılan ölçümde 37 metreküp/saniye olan debisi yağışların ardından 44 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Son 1 ayda debisi 3 kat artan Tunca nehrinde kuraklık sebebiyle oluşan kirlilik ve çöpler de gözden kayboldu.

Neredeyse kuruma noktasına gelen ve bataklığı andıran Tunca Nehri, son yağışların ardından eski haline dönmeye başladı. Kuraklığa bağlı nehir yüzeyine çıkan yosunlar, çöpler ve atıklar da yağışların ardından gözden kaybolmaya başladı. Yağışların devam etmesi halinde nehir debilerinin daha da artması bekleniyor.

" Yağışlar iyi geldi"

Çatalca'dan Edirne'ye gezmeye gelen Adil Çakmak, "Yağmur yağması bereketli oldu toprağın da suya ihtiyacı vardı. Çiftçiler de yağmurun yağmasını bekliyordu. Şimdi toprağı daha güzel hazırlayabilecekler. Yağış iyi oldu. Yağıştan zarar gelmez çok aşırı olmadığı müddetçe" dedi.

"İnşallah böyle devam eder"

Tekirdağ'dan gezmeye gelen Deniz Çanakçı, "Yağışlar çok iyi oldu. Ama tam daha yeterli değil. İnşallah böyle devam eder. Nehrin debisi de yükselmiş. Bu sevindirici bir şey. Çünkü bu hem doğal bir güzellik hem de aynı zamanda buradaki çiftçiyi tarımı da destekliyor. Dolayısıyla yağmura çok sevindik" ifadelerini kullandı.

"Bereket geldi, toprak suya kandı"

Karaağaç Mahallesi sakinlerinden Vural Salçın, "Eski yağışların olmamasından dolayı çiftçi arkadaşlar çok üzgündü. Yağışlar yoktu, bu yüzden verim de azalmıştı. Ama şimdi bereket geldi. Gece çok yağış oldu. Böyle yağmur yağarsa ekinlere, tarlaya can suyu olur. Toprak tamamen suya kandı diyebilirim. Biz de yıllardır bahçe işleri yaptık. Çok gerekliydi beklenen yağış etkili oldu. İnşallah bereketli olur. Buğday ekenler, bahçeciler hepsi memnun olur. Nehrin de debisi yükseldi. Çok kuraklık vardı. 4-5 senedir böyle güzel bir yağmur yağmadı" dedi.