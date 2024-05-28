Edirne'de Yakalama Kararı Bulunan 119 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yakalama Kararı Bulunan 119 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Edirne\'de Yakalama Kararı Bulunan 119 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

28.05.2024 10:59
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Edirne'de yakalama kararı bulunan 119 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Yakalama Kararı Bulunan 119 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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