Edirne\'de Yakalanan 2 FETÖ/PDY Şüphelisi Tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, 2 gün önce Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri A.K. ve T.B.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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