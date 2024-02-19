Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne\'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'de yapılan bir operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan aranan bir kişi yakalandı ve tutuklandı.

19.02.2024 10:51
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Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde denetim yaptı.

Kontrollerde "göçmen kaçakçılığı" suçundan aranan ve 5 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O. yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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