Edirne\'de yakalanan terör örgütü mensuplarından 3\'ü tutuklandı

Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.