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Edirne'de yakalanan terör örgütü mensuplarından 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de yakalanan terör örgütü mensuplarından 3'ü tutuklandı

Edirne'de yapılan operasyonda, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y. yakalandı. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. tutuklanırken, M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne\'de yakalanan terör örgütü mensuplarından 3\'ü tutuklandı
17.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:18
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Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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