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Edirne'de yapılan denetimlerde 105 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de yapılan denetimlerde 105 şüpheli yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor. Ekipler tarafından yapılan denetimler ve adres aramaları sonucunda, UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

Edirne\'de yapılan denetimlerde 105 şüpheli yakalandı
28.12.2023 - 15:29,
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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından denetimler ve çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de yapılan denetimlerde 105 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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