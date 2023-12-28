Edirne\'de yapılan denetimlerde 105 şüpheli yakalandı

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından denetimler ve çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde UYAP üzerinden haklarında arama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.