Edirne\'de Yaralı Halde Bulunan Köpek Tedavi Edildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan sahipsiz köpek tedavi ettirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HAYDİ mobil uygulaması üzerinden aldığı bir ihbarı değerlendiren Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Havsa civarında yol kenarında yaralı köpeği buldu.
Sahipsiz köpeğin ilk bakım ve kontrollerini yapan ekipler, tedavi için köpeği Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağına götürdü.
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