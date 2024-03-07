Edirne\'de Yaralı Halde Bulunan Köpek Tedavi Edildi

Van Büyükşehir Belediyespor U-20 Türkiye Şampiyonasını 5. sırada tamamladı

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizmdeki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek U-20 Türkiye şampiyonasını 5. sırada tamamladı. Mücadele ettiği 8 farklı branşta birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye geneli şampiyonalarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 6 Mart tarihinde Kocaeli ilinde yapılan U-20 Erkekler Kulüpler Arası Kros Ligi müsabakalarında da mücadele eden Vanlı sporcular, şampiyonayı 52 puanla 5. sırada tamamladı. Kırmızı siyahlılar bu sonuçla birlikte 16 Mart tarihinde Antalya ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde yer alacak.