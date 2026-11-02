Edirne'de yarın kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı, m2'ye 21-50 kilogram yağış düşecek - Son Dakika
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Edirne'de yarın kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı, m2'ye 21-50 kilogram yağış düşecek

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Edirne\'de yarın kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı, m2\'ye 21-50 kilogram yağış düşecek
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Edirne Valiliği, yarın sabah 08.00'den 4 Kasım Çarşamba 08.00'e kadar sürecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış konusunda uyardı. Metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi beklenirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı dikkatli olunması istendi.

9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Harun Aydoğdu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu, Rektör Hatipler'i makamında ziyaret ederek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Keşan'da üreticinin kırsal kalkınma projesine hibe desteği

Edirne'nin Keşan ilçesinde hayvancılık yapan üretici Tarık Sınalı'nın projesi, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2026 başvuru dönemi kapsamında Yeşilköy köyünde faaliyet gösteren ve Hastalıktan Ari İşletme belgesine sahip üretici Tarık Sınalı'nın projesi kabul edildi.

Projeye ilişkin hibe sözleşmesi, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile üretici Sınalı tarafından imzalandı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'ndan İnönü İlkokuluna ziyaret

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnönü İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alireisoğlu, ziyarette öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerle sohbet eden Alireisoğlu, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Edirne'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Edirne'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yağışların yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşecek şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Uyarının 3 Kasım Salı saat 08.00'den 4 Kasım Çarşamba saat 08.00'e kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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