Edirne\'de Yasa Dışı Sülük Operasyonu

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 8 bin 273 adet sülük ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişiye toplam 755 bin 554 TL ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na, yurda giriş yapmak üzere gelen 2 otomobilde arama yaptı. Aramada yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen ve alternatif tıpta kullanıldığı belirtilen 8 bin 273 sülük ele geçirildi. Olayda kullanılan 2 otomobile el konulurken, 6 kişiye toplam 755 bin 554 lira idari para cezası kesildi.