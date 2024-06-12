Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan İsmail Topçu (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Topçu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Topçu'nun cenazesi, Hacılar Ezanı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Atatürk Bulvarı'nda, 7 Haziran'da C.A. yönetimindeki 34 EJT 477 plakalı motosikletin çarptığı Topçu, ağır yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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