Edirne'de Yeni Hafızlık Kursu İncelemesi
Vali Sezer, hayırseverlerle yapılan 125 yatak kapasiteli hafızlık kursunu inceledi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Erkek Hafızlık Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.
Hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan 5 katlı ve 125 yatak kapasiteli binayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Modern ve donanımlı yapısıyla hizmet verecek merkezin, öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Kaynak: AA
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