Edirne'de Yeni Okul İnşaatı İncelemesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, 1. Murat Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslikli ilkokul inşaatında incelemede bulundu.

Sezer, okulda yürütülen çalışmalar hakkında Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'ndan bilgi aldı.

İnşaatın kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirten Sezer, projeye sağlanan destekler dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Ziyarette, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.