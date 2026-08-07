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Edirne'de Yeni Parti Grubu Kuruldu

Edirne\'de Yeni Parti Grubu Kuruldu
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CHP'den 14 üye istifa ederek Yeni Parti grubunu oluşturdu, meclisteki çoğunluk onlara geçti.

Edirne İl Genel Meclisinde, CHP'den istifa eden 14 meclis üyesi Yeni Parti grubunu oluşturdu.

Yeni Parti'nin meclisteki üye sayısı 14'e yükselirken, çoğunluk da bu partiye geçti. CHP ile AK Parti'nin meclisteki üye sayısı ise 7'şer oldu.

CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılan üyeler, merkezden Cengiz Posta, Keşan'dan Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu ve Aladdin Öztürk, Uzunköprü'den Mustafa Üstün, İpsala'dan İsmail Alış ve Cevdet Kurt, Havsa'dan Serdar Çığla ve Tunay Aslan, Süloğlu'ndan Remzi Subaş ve İrfan Yeğitoğlu, Meriç'ten Niyazi Yoldaş, Enez'den Şenol Kılıç ile Salih Akar oldu.

Toplantıda ayrıca, ambulansların bakım ve onarım giderlerinin artması ve özellikle yaz aylarında Saros sahillerinde nüfus yoğunluğuna bağlı acil sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Ambulans Servisi Başhekimliği envanterine 2 yeni acil yardım ambulansı alınması kararlaştırıldı.

Mecliste, Gençlik ve Spor Komisyonunun ilde görev yapan spor hakemlerine ilişkin raporu ile Turizm Komisyonunun Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin raporu da sunuldu.

Kaynak: AA

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