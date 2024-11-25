Edirne\'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı\'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

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Edirne Belediyesince yenilenen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, parkta düzenlenen programda, yenilenen parkta Edirne'nin kurtuluşu yıl dönümünde çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çocukların ve gençlerin parkta keyifli vakit geçirerek sosyalleşeceklerine inandığını belirten Akın, "Buna imkan sağlayan ve bu konuda bana destek olan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeşil alanlarımızda bazı çalışmalar yaptık. Burayı da özellikle çok önemsiyorum. Çünkü burada özellikle gençlerimiz sosyalleşme imkanı buluyorlar. Biz burayı biraz daha geliştirelim istedik. Gençlerimiz burada daha rahat spor yapabilsin, daha temiz bir ortamda olsunlar istedik. Umarım burada gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bununla beraber altı parkımızı daha yeniledik ve yeni parklarımızın da kısa bir süre içerisinde açılışlarını yapacağız." diye konuştu.

Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da parkın düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenen açılışa belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.