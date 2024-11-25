Edirne'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

Edirne\'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı\'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi

Edirne Belediyesince yenilenen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda program düzenlendi.

25.11.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediyesince yenilenen Şehit Astsubay Ömer Halisdemir 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, parkta düzenlenen programda, yenilenen parkta Edirne'nin kurtuluşu yıl dönümünde çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çocukların ve gençlerin parkta keyifli vakit geçirerek sosyalleşeceklerine inandığını belirten Akın, "Buna imkan sağlayan ve bu konuda bana destek olan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeşil alanlarımızda bazı çalışmalar yaptık. Burayı da özellikle çok önemsiyorum. Çünkü burada özellikle gençlerimiz sosyalleşme imkanı buluyorlar. Biz burayı biraz daha geliştirelim istedik. Gençlerimiz burada daha rahat spor yapabilsin, daha temiz bir ortamda olsunlar istedik. Umarım burada gençlerimiz keyifli vakit geçirecekler. Bununla beraber altı parkımızı daha yeniledik ve yeni parklarımızın da kısa bir süre içerisinde açılışlarını yapacağız." diye konuştu.

Akın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da parkın düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenen açılışa belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ömer Halisdemir, Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika


17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:21 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
07:41 AFAD’dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
07:41 Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan Minik Beşiktaş taraftarından maç sonu isyan
07:20 Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti’yi pişman etti Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
07:18 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor
03:43 Malatya’da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti Malatya'da karda mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 5 çobandan biri hastanede hayatını kaybetti
02:17 Marmara Adası’nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi Marmara Adası'nda mermer ocağında toprak kayması: 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 17:36:05. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de yenilenen 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda çocuklar için etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.