Edirne'de yerli hibrit ayçiçeği hasadında Vali Sezer'den üreticiye destek sözü - Son Dakika
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Edirne'de yerli hibrit ayçiçeği hasadında Vali Sezer'den üreticiye destek sözü

Edirne\'de yerli hibrit ayçiçeği hasadında Vali Sezer\'den üreticiye destek sözü
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü'de düzenlenen hasat şenliğinde yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretimine her türlü desteği vereceklerini belirtti. Sezer, ilde yaklaşık 10 bin dekar alanda uygulanan tohumdan 275 üreticinin yararlandığını, önümüzdeki yıl için de kaynak ayrılacağını söyledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yerli hibrit ayçiçeği tohumu üretiminin artırılması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sezer, Uzunköprü ilçesine bağlı Alıç köyünde düzenlenen "Yerli ve Milli Hibrit Ayçiçeği Hasat Şenliği"nde yaptığı konuşmada, yağlı tohumlarda dışa bağımlılığın azaltılması için yerli ve milli tohum üretiminin önemli olduğunu söyledi.

Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yaygınlaşmasının ve çiftçiler tarafından tercih edilmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz tohumların hem yağ oranı hem de ürün verimliliği bakımından en az ithal edilen tohumlar kadar kaliteli olması sevindirici. Bu tohumların ithal edilenlerden daha iyi olması için çalışmaların sürdürülmesi lazım. İlimizde yaklaşık 10 bin dekar alanda bu tohumlar uygulandı ve verilen desteklerden de 275 üreticimiz yararlandı. Önümüzdeki yıl için de önemli bir kaynak ayırarak bu tohumumuzu destekleyeceğiz, üreticilerimize bütün imkanlarımızı sunma gayreti içerisinde olacağız."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da bağımsız bir ülke olmak için her alanda yerli ve milli üretimin şart olduğunu belirtti.

Savunma sanayisinde elde edilen başarının tarımsal üretimde de mümkün olduğunu ifade eden Aksal, "İnşallah önümüzdeki süreçte tohumda da dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olacağız." dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ise yerli ve milli hibrit tohum çeşitlerine gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de Trakya Tohum A.Ş tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmalarla üretilen yerli hibrit tohumların bugün 17 ilde yaklaşık 250 bin dekar alanda toprakla buluştuğunu ifade etti.

Üreticilerden Levent Akan da bu yıl ektiği yerli hibrit tohumdan dekar başına 321 kilogram ürün elde ettiğini belirterek üreticilerin yerli tohum konusunu önemsemesi gerektiğini kaydetti.

Programda Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Trakya Tohum AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadirhan Tekcan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından yerli hibrit ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Vali Sezer de biçerdövere binerek hasat yaptı.

Programa, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Vali Yardımcıları Önder Coşğun ve Eyyüp Batuhan Ciğeri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de yerli hibrit ayçiçeği hasadında Vali Sezer'den üreticiye destek sözü - Son Dakika

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