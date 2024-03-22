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Edirne'de iki genç mühendis yerli ve milli taşınabilir şarj istasyonu üretti

EDİRNE - Edirne'de iki genç mühendis elektrikli araçlar için yerli ve milli taşınabilir şarj istasyonu geliştirdi.

Elektrikli araç sürücülerinin şarj istasyonu bulmakta zorlandığı süreç boyunca mobil şarj istasyonu projesini hayatta geçirmek için yola çıktıklarını söyleyen mühendisler, geliştirdikleri ürün sayesinde artık böyle bir sorunun yaşanmayacağını ifade ettiler. 2 buçuk kilogram ağırlığında olan taşınabilir cihaz, hafifliği bakımından da sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Yaklaşık 3 yıl içerisinde büyük emeklerle geliştirdikleri mobil şarj istasyon cihazını başarılı bir şekilde bütün testlerden geçiren genç mühendisler, seri üretim için gün sayıyor.

"Yerli imkanlarla kendimiz üretmeye karar verdik"

Elektrikli araç şarj istasyonları ürettiklerini belirten elektrik ve elektronik mühendisi Yılmaz Çelik, "Bu istasyonlar araç bagajında taşınabilir mobil istasyonlar. İlk prototipimiz bittikten sonra çok fazla dışa bağlı komponent olduğunu fark edip, bu komponentleri de yurt içinde yerli imkanlarla kendimiz üretmeye karar verdik. Daha sonrasında bunu hayata geçirip dışa bağımlılığı sonlandırmış olduk. Taşınabilir şarj istasyonlarının azlığından kaynaklı bu ürünü üretmeye yöneldik. Ürün bizim için tamamen yerli bir hale gelmiş oldu ve aslında bu da bizim için bir gurur kaynağı diyebilirim. Yurtdışında üretilip ülkemize gelen bir sürü cihaz var, yani bunları birçoğumuz fark ediyoruz bu farkındalıkla yola çıkarak bizim gibi genç adaylar girişimlerde bulunup bu projeleri gerçekleştirebilirler. Hepimizde bunu yapabilecek yeteneğin olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Ülkemiz için yeni ürünler üretmeliyiz"

İki genç girişimci olarak yola çıktıklarını ifade eden makine mühendisi Berk Ciravoğlu, "Kullanıcıların kolaylığı açısından hayatını kolaylaştırabilecek bir şarj istasyonu ürettik. İnsanlar evinde, iş yerinde, ofislerde, yazlıklarında istediği yerde aracını güvenle şarj edebilecek. Şarj istasyonu açığını görerek başladık. İnsanların araçları var fakat şarj istasyonu bulmakta zorlanıyorlar. Biz de bu konuda bir girişim yapalım, neden kendi şarj istasyonunu yanında taşıyamasın dedik. Araç şarj istasyonumuz aynı zamanda güneş paneli destekli olarak da çalışabilmektedir. Hedeflerimiz, uluslararası alanda da ürünümüz yaymak. Ülkemizin adını duyurmak, bu dışa bağımlılığın önüne geçmektir. Biz bu yola çıktığımızda elimizde hiçbir şey yokken sıfırdan başlayıp, bir kağıt kalemle başlayarak buralara kadar geldik. Bu odalardan bu istasyonlar çıkmaya başladı. Şuanda yüzde yüz güvenilir, testlerden geçmiş ve global olarak da ilerleyecek bir ürün yaptık. Fiyatımız 650 dolar civarında, emsallerinden çok daha düşük neredeyse yüzde elli daha düşük şekilde aslında bunu üretmeyi hedefliyoruz ve ürünümüz çok hafif, taşınabilir iki buçuk kilo ağırlığında daha da hafifletmeyi hedefliyoruz. ARGE'lerimiz devam ediyor. Daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Teknolojiyi takip ediyoruz. Bizim artık kendi ürünlerimizi üretmemiz gerekiyor. Burada ilham olmamız, insanlara ivme kazandırmamız, teknolojik altyapıya destek sağlamamız gerekiyor. Herkes elini taşın altına koymalı. Ülkemiz için yeni ürünler üretmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Proje sayesinde bu şarj imkanına kavuştuk"

Elektrikli aracını şarj etmenin zorluğunu vurgulayan araç sürücüsü Cihan Arda Turut, "Arkadaşlarımızın yaptığı bu proje sayesinde bu şarj imkanına kavuştuk. Aynı zamanda bir tek bizim gibi elektrikli araç sürücüleri değil. Elektrikli scooter, elektrikli bisiklet süren teknoparkta birçok mühendis arkadaşımız var. Onlara da bu imkan sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.