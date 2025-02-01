Edirne\'de Yoğun Sis

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Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.