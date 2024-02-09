Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü - Son Dakika
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Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Edirne\'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Kentteki tarihi eserler ve Selimiye Camisi sisin etkisiyle kaplandı. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlemler aldı. Sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

09.02.2024 11:16  Güncelleme: 11:18
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EDİRNE'de sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Kent, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisine girdi. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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