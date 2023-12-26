Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

Meriç ve Tunca Köprüleri çevresinde de sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin hafta sonuna kadar etkisini aralıklarla sürdürmesi bekleniyor.