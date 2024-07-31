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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri A.K. ve T.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.