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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan terör örgütü şüphelileri C.T. ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen 2 FETÖ şüphelisi, cumhuriyet savcılığında sorgulandı.

Ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan söz konusu kişilerin tutuklanmasına karar verildi.