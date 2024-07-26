Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Polis ekipleri İpsala ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrol sonrası otomobilde bulunan FETÖ şüphelileri O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y ve F.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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