Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı. İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.07.2024 13:11
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri İpsala ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrol sonrası otomobilde bulunan FETÖ şüphelileri O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y ve F.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden O.O.P, A.Ö.Ç, R.Y. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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