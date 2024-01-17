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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i DHKP/C, 1'i PKK/KCK, 2'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere toplam 4 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı
17.01.2024 - 11:04,
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EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DHKP/C, 1'i PKK/KCK, 2'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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