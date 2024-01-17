Edirne\'de Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi yakalandı

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EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i DHKP/C, 1'i PKK/KCK, 2'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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