Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda, A.C'nin kullandığı 22 BB 251 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.G. idaresindeki 22 T 0127 plakalı taksiye çarpması sonucu 2 otomobilin daha karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada taksi sürücüsü Ö.G. ile araçta bulunan yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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