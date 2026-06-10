Edirne'de Ziyaretler Gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne'de Ziyaretler Gerçekleşti

Edirne\'de Ziyaretler Gerçekleşti
10.06.2026 15:00
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Beyoğlu lisesi öğrencileri Vali Sezer'i, Kızılay ekibi Kaymakam Tutar'ı ve Meriç yöneticileri pazarı ziyaret etti.

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Sezer, gençlerin eğitim hayatları, sanatsal çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Vali Yardımcısı Şevket Atlı da eşlik etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kızılay'dan Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı ziyaret

Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar ve beraberindeki heyet, Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette, Türk Kızılayın yürüttüğü çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Baytar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Halk pazarını ziyaret

Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güvenç ve Atay, tezgahları gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Güvenç ve Atay, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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