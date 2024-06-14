Edirne'deki Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali Gelecek Ay Elektrik Üretmeye Başlayacak - Son Dakika
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Edirne'deki Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali Gelecek Ay Elektrik Üretmeye Başlayacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinin gelecek ay elektrik üretmeye başlayacağını bildirdi. Santralde yapılan güçlendirme çalışmaları ve su tutma testlerinin tamamlanmasının ardından elektrik üretimi başlayacak. Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

14.06.2024 14:17
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'ndeki Arşimet türbinli hidroelektrik santralinin gelecek ay elektrik üretmeye başlayacağını bildirdi.

Güçlendirme çalışması yapılan ve su tutma testleri gerçekleştirilen santralde incelemede bulunan Vali Sezer, yapılan çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci ve DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücesoy'dan bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl su tutmaya başlayan santralde arıza yaşandığını, problemin teknik ekip tarafından çözüldüğünü anımsattı.

Bozulan ve hasar gören yerlerin yeni tekniklerle yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, çalışmada emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Santralin ve Meriç Nehri etrafında yapılan diğer çalışmaların kente değer katacağını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Burası Balkanlar'ın boğazı olacak. Bir ay önce buranın su sporları merkezi olması için çalışmalara başladık. Üç saltanat kayığı suya indi, dördüncüsü de geliyor. Burayı su sporları merkezi yapıyoruz, uluslararası organizasyonlar gerçekleştirilecek. Köprünün üst tarafından Söğütlük'te Millet Bahçesi yapılıyor. Proje bir bütünsellik arz edecek şekilde tamamlanmış olacak. İnşallah Meriç bölgesi muhteşeme bir yapıya kavuşacak. İddia ediyorum Türkiye'nin değil belki Avrupa ve dünyanın ender görselliklerine sahip alanlarından bir tanesi olacak."

Vali Sezer, test çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrik üretiminin başlayacağını aktardı.

Gerekli testlerin yapıldığı bilgisini veren Sezer, "Şu anda savakların çalışma prensiplerinin testini yapıyoruz. Bayram süresince elektrik üretimi olmayacak. Bayramdan sonra da santralin çalıştırılmasıyla ilgili süreçler olacak. Enerjiyi de temmuz ayının ilk haftasında vermiş olacağız. İnşallah sorunsuz bir şekilde üretim başlayacak." diye konuştu.

Arşimet türbinli hidroelektrik santrali

Meriç Nehri'nde 2021 yılında yapımına başlanan santral için nehrin iki kıyısına 70'er metrelik 3 lastik savak (lastik baraj) konuldu.

Geçen yıl temmuz ayında su tutma çalışmaları yapılan santralde meydana gelen hasar nedeniyle kısa süreli elektrik üretimi durduruldu.

Vali Sezer'in talimatıyla DSİ, Trakya Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve müşavirlik firmalarından oluşan mühendislik ve teknik ekip güçlendirme çalışması gerçekleştirdi.

Santraldeki 14 burgu türbinin dönmesiyle yılda 14 milyon 300 bin kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'deki Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali Gelecek Ay Elektrik Üretmeye Başlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'deki Arşimet Türbinli Hidroelektrik Santrali Gelecek Ay Elektrik Üretmeye Başlayacak - Son Dakika
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