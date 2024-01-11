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Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda Yasa Dışı Avcılığa Para Cezası - Son Dakika
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Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda Yasa Dışı Avcılığa Para Cezası

Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda yapılan denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, gece görüş ve termal kameralar kullanılarak usulsüz kara avcılığı yapıldığı belirlendi. Yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası verildi. Denetimlerin kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla devam edeceği bildirildi. Gala Gölü Milli Parkı, Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer almakta olup, 6 bin 90 hektarlık bir alana sahiptir. Milli Park, kuş cenneti olarak bilinmekte olup 217 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Edirne\'deki Gala Gölü Milli Parkı\'nda Yasa Dışı Avcılığa Para Cezası
11.01.2024 - 12:53,
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Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda gece görüş ve termal kameralarla yaptıkları denetimde usulsüz kara avcılığı yapıldığını tespit etti.

Yasa dışı avcılık yapan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

"Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta kaz, ördek ve flamingo olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda Yasa Dışı Avcılığa Para Cezası - Son Dakika
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