Edirne\'deki kamu kurumları iklim değişikliğine uyum için strateji belgesi hazırlayacak

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Edirne'deki kamu kurumları iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve sürece uyum sağlamak amacıyla "strateji belgesi" hazırlayacak.

Edirne İl Özel İdaresi ve Bulgaristan'ın Tunca Belediyesi ile Yambol Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından desteklenen "İklim Değişikliğine Uyum İçi Yerel Stratejiler" projesi hayata geçirildi.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik hazırlanan projenin tanıtım toplantısı İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, küresel ısınmanın etkileriyle ve iklim değişikliği yaşanmaya başladığını söyledi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele etmek için çalışmalar yapılmasının önemini vurgulayan Ciğerci, yerel düzeyde kurumların stratejiler belirleyeceğini ifade etti.

Değişen iklim koşullarına uyum için çalışmalar yapılacağını belirten Ciğerci, şunları kaydetti:

"Özellikle yapılacak çalışmalarla ilgili her bir kuruma düşen sorumluluklar var. Bu anlamda strateji belirlemek adına bu önemli projeyi hayata geçirmek için adım attık. İklim değişikliğine uyum için artık her kurumumuz yerel stratejik belgeler hazırlayacak. Kurumlarımız iklim değişikliğine uyum sürecinde neler yapabileceği, çevresel etkileri nasıl azaltılacağı, sanayide yeşil sanayiye dönük neler yapılabileceği ve yenilenebilir enerjinin kullanımı açısından bir öngörüye sahip olacak."

Yambol Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stoyco Stoychev de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin hissedilmeye başladığını dile getirdi.

Stoychev, uygulanan projenin bölge için faydalı olmasını diledi.