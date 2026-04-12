Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor

Edirne\'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor
12.04.2026 10:49
16. yüzyıldan kalma caminin minaresinde statik sorun nedeniyle hafif malzemeden külah yapıldı.

Edirne'de restorasyonu süren Şeyh Şüceaddin Camisi'nin 16. yüzyıldan kalma minaresinde tespit edilen statik sorun nedeniyle, ağırlık oluşturmaması için minare külahı ve peteği hafif malzemeden yapıldı.

Restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğünce bilim heyeti nezaretinde sürdürülen camideki çalışmalar büyük oranda tamamlandı.

Statik sorun tespit edilen tarihi minarenin peteği ve külahı, yapıya ek yük bindirmemesi amacıyla çelik ve betopandan imal edildi.

Külahın minareye yerleştirildiği caminin gelecek ay ibadete açılması planlanıyor.

Şeyh Şüceaddin Camisi

Şeyh Şüceaddin Camisi, II. Murad döneminde mescit ve zaviye olarak inşa edildi. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülen yapı, 1751 yılındaki depremde büyük ölçüde zarar gördü.

Günümüze yalnızca minaresi ve bir bölümü ulaşabilen caminin mihrap cephesinde, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Tamamlanıyor - Son Dakika
