Edirne'den Babalar Günü mesajları - Son Dakika
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Edirne'den Babalar Günü mesajları

Edirne\'den Babalar Günü mesajları
20.06.2026 16:28
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Babaların fedakarlığı ve aileye katkısı vurgulandı, şehit babaları anıldı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, babaların sevgileri, emekleri ve fedakarlıklarıyla hayatın her anında evlatlarına yol gösteren en kıymetli değerler olduğunu belirtti.

Babaların bir çocuğun ilk kahramanı, ilk öğretmeni ve en güvenli limanı olduğunu ifade eden Gencan, karşılıksız sevgileri, özverileri ve yaşamlarına kattıkları değerlerle hayatın en özel yerinde durduklarını kaydetti.

Gencan, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm babaları rahmet ve özlemle andığını belirterek, yaşayanlara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında, babaların yalnızca ailelerini geçindiren kişiler değil, aynı zamanda sevgi, merhamet, fedakarlık ve sorumluluğun en güçlü temsilcileri olduğunu ifade etti.

Aile kurumunun güçlenmesinde babaların önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan İba, güçlü ailelerin güçlü toplumları, güçlü toplumların ise güçlü bir geleceği inşa ettiğini belirtti.

Babaların hayatın her aşamasında evlatlarına rehberlik eden en değerli yol göstericiler olduğunu kaydeden İba, onların fedakarlıklarının ve emeklerinin her türlü övgünün üzerinde olduğunu ifade etti.

Şehit babalarını da anan İba, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren ailelerin gösterdiği fedakarlığın her zaman minnetle hatırlanacağını belirterek, tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü'nü kutladı.

Keşan Belediye Başkanı Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Babanın aile unsurunun en önemli unsuru olduğunu belirten Özcan, "Babalarımız sevgileri, emekleri, fedakarlıkları ve yaşam tecrübeleriyle hayatımızın en kıymetli rehberleridir. Aile birliğinin korunmasında ve toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük sorumluluk üstlenmektedirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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