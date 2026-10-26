Edirne\'den katılan veteriner hekim Hamza İriş, Gebze\'de 100 kilometrede üçüncü oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması'na Edirne'den katılan veteriner hekim Hamza İriş, 100 kilometre kategorisinde üçüncülük elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonu uhdesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalar tamamlandı.

Gebze Atlı Spor Kulübü tesislerinden Denizli Göleti çevresi ve Kirazpınar mevkisine uzanan parkurda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve farklı ülkelerden biniciler katıldı.

Atların ve binicilerin dayanıklılıklarının sınandığı yarışmalarda 20, 40, 60, 80, 100, 120 ve 140 kilometrelik parkurlarda mücadele edildi.

Edirne'den organizasyona katılan veteriner hekim Hamza İriş, "Altı Yol" isimli atıyla mücadele ettiği 100 kilometre kategorisinde rakiplerini geride bırakarak üçüncü oldu.