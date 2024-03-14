Edirne\'den kısa kısa

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Mısır Çarşısı, Otogar, Kocavezir ve Tellidere'de esnaf ziyaretinin yanı sıra Emek, İsmetpaşa ve Gölbaşı Mahalleleri'nde vatandaşın sorunlarını dinledi. Başkan Akay, '96 mahallenin birinde dahi kimse kendini yalnız hissetmedi, bundan sonra da hissetmeyecek. Hep birlikte aynı sofrada buluşup Ramazan ayının bereketiyle halkımızla birlikte oluyoruz' dedi.