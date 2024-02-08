Edirne Dergisi 57. Sayısıyla Okurlarıyla Buluştu

"Edirne" dergisi 57'nci sayısıyla okurlarıyla buluştu.
Dergide Edirne Valisi Yunus Sezer'in "Gönül diliyle" başlığıyla kaleme aldığı yazı da yer aldı.
Sezer, yazıda, Edirne'nin her zaman içinde yer aldığı medeniyetlerin en önemli şehri olma özelliğini koruyacak süreklilik ve dinamizme sahip olduğunu belirtti.
Edirne'nin bu özelliğini tarih boyunca aralıksız olarak sürdürdüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Kaderi, Doğu'yla Batı'nın karşılaştığı bir coğrafyada medeniyetlerin kesişme noktası olmakla çizilmiş olması onun bu dinamizmini daha da güçlendirmiştir. Edirne, bu güçle asırlar boyunca bir yanıyla Anadolu'nun sevgi, irfan ve merhamet ışığını almış ve diğer yanıyla o ışığı Batı'ya vermiş, Batı'yı aydınlatmıştır.
Bu süreklilik ve dinamizm içinde Edirne bir yanıyla, 'Bile' redifli gazeli başta olmak üzere Divan edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Neşati'yi diğer yanıyla ressam ve yazar Abidin Dino'nun, '...çağımızın insanı birkaç kültürün insanı, hem Yunus'un, hem Bedrettin'in hem Sinan'ın torunu...' olarak vasıflandırdığı İlhan Koman'ı yetiştirmiştir."
Sezer, kentin her alandaki kültürel birikimini ortaya koymak ve Edirne'ye hizmet eden kişilerin anılmasını sağlamak amacıyla kurulan Edirne dergisinin 1997'den beri yayımlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Azim, sevgi, inanç ve kararlılıkla, bu güçlü şehre, bu güçlü şehrin güzel insanlarına hizmet etmek bu güzel şehrin dününü bugüne taşımak ve dününde kalmadan bugününü yarına aktarmak için gayret etmek, dünyanın en onurlu işlerinden birisi olsa gerek. Şevkle ve yorulmadan."
Genel Yayın Yönetmenliğini Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in yaptığı dergide tarım, kültür, sosyoloji ve portre içeren araştırma ve makaleler de yer alıyor.
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