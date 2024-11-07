Edirne Derneği\'nden Eğitim Müdürü\'ne Ziyaret

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, İl Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette derneğin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Pınar'a teşekkür etti.
Pınar da Yılmaz'a çalışmalarında başarı diledi.
TÜ öğretim üyeleri Sırbistan'daki sempozyuma katıldı
Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emina Sadıkoviç ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Sadıkoviç, Sırbistan Novi Pazar Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma katıldı.
Çevre Pedagojisi ve Psikolojisi Huzmesinden İnsan-Çevre İlişkilerinin Geliştirilmesi Sempozyumu'na katılan öğretim üyeleri programda, "Sevdalinka'da Doğayla Duygusal İlişki ve Şiirin Sorumlu Ekolojik Davranışın Gelişimine Etkisi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.
Sunumda, Balkan halklarının kültürel gelenekleri ve doğayla olan geleneksel ilişkileri hakkında bilgi verildi.
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