Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu 20 Ekim'de Makamdan Gönüle konseri verecek

Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu 20 Ekim'de Makamdan Gönüle konseri verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, “Makamdan Gönüle” konserini 20 Ekim Salı saat 20.00'de konser salonunda düzenleyecek. Türk müziğinin farklı makamlarından eserlerin seslendirileceği konserin biletleri biletinial üzerinden alınabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Makamdan Gönüle" konseri gerçekleştirilecek.
Topluluğun konser salonunda 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de düzenlenecek programda Dilek Sıla Bağdatlı, Efe Çakmak, Hande Erzen ve M. Fadıl Atik sahne alacak.
Türk müziğinin farklı makamlarından eserlerin seslendirileceği konserde, solistlere topluluk sanatçıları eşlik edecek.
Konserin biletleri "biletinial" üzerinden temin edilebilecek.
Kaynak: AA
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