Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu\'ndan \'Gönülden gönüle\' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından klasik Türk müziği konseri düzenlenecek

"Gönülden gönüle" adlı konser sanat yönetmenliğini Halil Erseven yönetiminde gerçekleştirilecek.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 18 Ocak Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.