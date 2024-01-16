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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Gönülden gönüle' konseri - Son Dakika
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Gönülden gönüle' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 'Gönülden gönüle' adlı klasik Türk müziği konseri düzenliyor. Konser, Halil Erseven'in sanat yönetmenliğinde 18 Ocak Perşembe saat 20.00'da topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında gerçekleştirilecek. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden temin edilebilir.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu\'ndan \'Gönülden gönüle\' konseri
16.01.2024 - 13:33,  Güncelleme: 13:34
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından klasik Türk müziği konseri düzenlenecek

"Gönülden gönüle" adlı konser sanat yönetmenliğini Halil Erseven yönetiminde gerçekleştirilecek.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 18 Ocak Perşembe saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'Gönülden gönüle' konseri - Son Dakika
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