Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'İnci Taneleri' Konseri - Son Dakika
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Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'İnci Taneleri' Konseri

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu\'ndan \'İnci Taneleri\' Konseri

"İnci Taneleri" adlı klasik Türk müziği konserinde Halil Erseven solist olarak sahne alacak. Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 15 Şubat Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek. Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

10.02.2024 12:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından konser düzenlenecek.

"İnci Taneleri" adlı klasik Türk müziği konserinde Halil Erseven solist olarak sahne alacak.

Konser, topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 15 Şubat Perşembe 20.00'de gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu'ndan 'İnci Taneleri' Konseri - Son Dakika


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