Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu\'ndan Türk Tangoları ve Kantoları Konseri

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca "Türk Tangoları ve Kantoları Konseri" gerçekleştirildi.

Topluluk binası bahçesinde sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki konserde 15 eser seslendirildi.

Topluluk sanatçıları, "Akşamı süzme deniz", "Dinle sevgili dinle", "Hatırla sevgili" ve "Ben solmuş bir yaprak" gibi eserleri koro ve solo performanslarla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Konserde dansçıların şarkılar eşliğinde gerçekleştirdiği tango ve vals gösterileri beğeniyle izlendi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk bahçe konserini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konsere yoğun ilgi olduğunu belirten Ercan, "Güzel havaya uygun olarak tango ve kantolarla başlamak istedik." dedi.