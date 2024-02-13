Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Çocuklarına Derslerinde Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Çocuklarına Derslerinde Yardımcı Oluyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis Çocuklarına Derslerinde Yardımcı Oluyor

Edirne Emniyet Müdürlüğü, sınavlara hazırlık kapsamında polis çocuklarına derslerinde yardımcı olmak amacıyla öğretmenlik mezunu polis memurlarını görevlendiriyor. Türkçe, matematik, geometri, biyoloji, tarih ve coğrafya branşlarında takviye dersleri verilen kursa şu anda 22 öğrenci katılıyor. Proje, polis çocuklarının müfredata göre okul başarılarını desteklemeyi ve sınavlara hazırlamayı amaçlıyor.

13.02.2024 10:01
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Edirne Emniyet Müdürlüğünde öğretmenlik mezunu polis memurları, sınavlara hazırlık kapsamında polis çocuklarına derslerinde yardımcı oluyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Çocuklar Bizim Geleceğimiz, Biz Bize Yeteriz" projesi kapsamında, müdürlükteki eğitim sınıfı öğrencilere tahsis edildi.

Polis çocuklarına, polis memurları tarafından Türkçe, matematik, geometri, biyoloji, tarih ve coğrafya branşlarında takviye dersleri verilmeye başlandı. Şu anda kurslara 22 öğrenci katılıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da zaman zaman kursu ziyaret ediyor.

Karaburun ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi sınava hazırlanan polis çocuklarına destek olmak amacıyla başlattıklarını söyledi.

Talebin polis arkadaşlarından geldiğini vurgulayan Karaburun, "Lisans seviyesinde eğitimi tamamladıktan sonra polis memuru ya da komiser olmuş gönüllü arkadaşlarımızın talebiyle bir proje oluşturduk. Sayın Valimiz Yunus Sezer'in de onaylarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki eğitim sınıfını çocuklarımıza tahsis ettik. Polis ve komiser arkadaşlarımız çocuklara kendi branşlarıyla ilgili konu anlatımlı, soru çözümlü, pekiştirmeye yönelik eğitimler veriyor." diye konuştu.

Karaburun, kursun polis çocuklarının müfredata göre okul başarılarını destekleme ve sınavlara hazırlama konusunda desteklediğini ifade etti.

"Çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Polis memuru Sedat Karakoç, Polis Evi Şube Müdürlüğündeki mesaisinden sonra çocuklarla bir araya geldiğini anlattı.

Üniversiteden biyoloji bölümünden öğretmen olarak mezun olduğunu dile getiren Karakoç, "Proje kapsamında meslektaşlarımın çocuklarıyla biyoloji dersi işliyoruz. Çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Polis memuru Fulya Dizman, çocuklara matematik branşında yardımcı olduğunu ve katkıda bulunduğunu anlattı.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu Öğrencisi Ayşenaz Yıldırım ise kursta okuldaki derslerini tekrar yaptığını ve anlamadığı konuları sorarak öğrendiğini belirtti.

Eğitimlere katılan Sena Özdemir, kursun kendilerine katkı sağladığını ve sınavlara daha iyi hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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