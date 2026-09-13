Edirne Emniyet Müdürlüğünde okul güvenliği için 2026-2027 tedbirleri görüşüldü
Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler değerlendirildi. Toplantıya müdür yardımcıları ve okullarda görevlendirilen personel katıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünde Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında müdüriyette düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirler değerlendirildi.
Toplantıya, müdür yardımcıları ve okullarda görevlendirilen personel katıldı.
Kaynak: AA
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