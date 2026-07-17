Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Ziyaret - Son Dakika
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Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Ziyaret

Edirne Emniyet Müdürü Ayhan\'dan Kur\'an Kursu Öğrencilerine Ziyaret
17.07.2026 13:32
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Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Muradiye Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Muradiye Kur'an Kursu öğrencileriyle buluştu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ayhan, Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Ayhan, onlarla sohbet ederek geleceğe dair hedefleri, eğitim hayatları ve toplumsal değerler üzerine görüşlerini paylaştı.

TÜ'den dış paydaş ziyareti

Trakya Üniversitesi (TÜheyeti İpsala ilçesinde dış paydaş ziyaretlerinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret eden heyet, üniversite belediye iş birliği, TÜ İpsala Meslek Yüksekokulunun bölgeye sağlayacağı katkılar ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ile bir araya gelen heyet ziyarette üniversite sektör iş birliği, bölgesel kalkınma, mesleki eğitim ve öğrencilerin uygulama imkanlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İpsala Meslek Yüksekokulunu da ziyaret eden heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyette TÜ Genel Sekreter Hüseyin Türkel, İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, Rektör Danışmanı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın yer aldı.

SGK heyetinden Özcan'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Saadettin İpek ve kurum yöneticilerini makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede yapılması planlanan yeni SGK hizmet binasına ilişkin yürütülen süreç ele alındı.

Öte yandan yeni hizmet binasının yeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, taraflar karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

Atay, TÜGVA Doğa Kampı'na katıldı

Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Esenler Belediyesinin öncülüğünde ve Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) desteğiyle düzenlenen 10. Doğa Kampı'na katıldı.

Meriç Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen kampta gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetişmesine katkı sunulması, doğayla iç içe sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyen faaliyetler düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atay, organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Emniyet Müdürü Ayhan'dan Kur'an Kursu Öğrencilerine Ziyaret - Son Dakika

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