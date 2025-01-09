Edirne Emniyet Müdürü\'nden Koruyucu Aile Çağrısı

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Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis ekiplerine "koruyucu aile" olmaları çağrısında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde "Koruyucu Aile Hizmeti" programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda yaptığı konuşmada, dezavantajlı duruma düşmüş çocuklara öncelikle polislerin el uzatması gerektiğini söyledi.

El uzatılmayan çocuklarla polisin başka şekilde karşı karşıya gelebileceğini belirten Karaburun, "Bu bizleri hem yoruyor hem de üzüyor. Dolayısıyla bu çocuklarımız sağlıklı düşünebiliyorken başka hiç kimsenin etkisinde, tesirinde kalmadığında saf haliyle onlara ne kadar dokunabilirsek emniyetin ileriye dönük iş yükü de azalmış olacak." dedi.

Kimsesiz ve zor durumda kalan çocukların suça sürüklenebildiğini vurgulayan Karaburun, dezavantajlı çocuklara koruyucu aile olarak el uzatılması gerektiğini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da Edirne'de 2012'den itibaren 150 çocuğun koruyucu aile hizmetinden faydalandığını anlattı.

Daha önce eşiyle koruyucu ailelik yaptıklarını anımsatan Tohumcu, polis ekiplerini de çocukların geleceği için koruyucu aile olmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Hazal Erel Arslan ve öğretmen Furkan Doğan, koruyucu aile hizmetine ilişkin bilgiler verdi.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer ve polisler katıldı.