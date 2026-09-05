Edirne Enez'de mezbahadan kaçan dana trafiği durdurdu, 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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Edirne Enez'de mezbahadan kaçan dana trafiği durdurdu, 1 saat sonra yakalandı

Edirne Enez\'de mezbahadan kaçan dana trafiği durdurdu, 1 saat sonra yakalandı
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Edirne'nin Enez ilçesinde kesilmek üzere götürülen dana, ipini koparıp kaçtı. Ekiplerin desteğiyle yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu yakalanan hayvan, sakinleştirilerek bir kamyonetle götürüldü.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde sahibinin elinden kaçan dana, yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından yakalandı.

Enez ilçesinde sahibi tarafından kesilmek üzere mezbahaneye götürülen dana, bağlı olduğu ipini koparıp kaçtı. Dananın yakalanması için Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ana caddeye çıkarak zaman zaman trafiğin durmasına sebep olan dene, yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Yakalanan dana bir direğe bağlanırken, sakinleştirildikten sonra kamyonete bindirilerek götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne Enez'de mezbahadan kaçan dana trafiği durdurdu, 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Enez'de mezbahadan kaçan dana trafiği durdurdu, 1 saat sonra yakalandı - Son Dakika
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