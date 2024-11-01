Edirne Gastronomi Festivali Başladı

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Edirne'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" düzenlenen törenle başladı.

Edirne Valiliğince düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen festival kortej yürüyüşüyle başlatıldı.

Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgi İba ve aşçılar, şefler, ciğerci ustaları ve beraberindekiler bando eşliğinde valilik bahçesinden Selimiye Meydanı'na yürüdü.

Burada kentin meşhur şekerlemecilerinden Arif Meriç tarafından karşılanan Sezer, okunun duanın ardından hazırlanan "Gaziler helvasını" vatandaşlara ikram etti.

"Edirne hem Rumeli hem saray mutfağının çıkış noktası"

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi başkent Edirne'nin büyük bir kültürel mirasın üzerinde oturduğunu, hem Rumeli mutfağının hem de saray mutfağının çıkış noktasını oluşturduğunu söyledi.

Kentin bütün köyleri ve saray mutfağı taranarak "Topraktan sofraya" yemek kitabını hazırladıklarını belirten Sezer, bu kitapta hazırladıkları reçeteleri ve kitabı Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivaliyle taçlandırdıklarını ifade etti.

Festival kapsamında üç gün boyunca kentte şenlikler ve müzik ziyafeti yaşanacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Gastronomi festivali bundan sonraki yıllarda da üzerine koya koya devam edecek. Tabii çok büyük bir emek var. Yaklaşık bir yıldır çalışılıyor buna. Bütün köyler neredeyse tarandı. Oradaki reçeteler hazırlandı. Kitaplaştırıldı ve bugün de Türkiye'nin her yerinden, Balkanlar'dan şeflerimiz var. Onlar da kendi yemeklerini, kendi mutfaklarını inşallah Edirne'mize taşıyacaklar.

Festival pazar günü akşama kadar devam edecek. Yemek yarışmalarıyla hem şefler yarışacaklar, hem öğrencilerimiz, hem ev hanımları burada yarışacaklar. Hem de Edirne'mizin bütün kooperatifleriyle beraber gastronomisini burada gelen misafirlerimize sunmuş olacağız. İnşallah güzel bir festivali hep beraber geçiririz."

-Festivalde Edirne'nin yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak

Edirne gastronomisiyle ilgili hazırlanan yemek videoları gösterilecek, Balkan ülkelerinin mutfak kültürü tanıtılacak, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler sergilenecek ve geleneksel Balkan/Rumeli kıyafet koleksiyonu defilesi yapılacak.

Festivalin bugünkü programında "Topraktan Sofraya Edirne" kitabı tanıtılacak, Edirne usulü musakka, glutensiz tarhana, misk şerbeti, ağa pilavı tadımları gerçekleştirilecek. "Rumeli'den esintiler" defilesinin ardından "Nehrin ötesi" konserinde akademisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis sahne alacak.

Programın ikinci gününde ise gastronomi söyleşilerinin yanı sıra, "zirva, ıspanak borani, kaşık helvası, kandilli mantı, yoğurt çorbası, reyhan şerbeti, ekşili pırasa, kaçamak, zerde ve ıspanak kökü çorbası" tadımları gerçekleştirilecek. Liselerarası yemek yarışmasının gerçekleşeceği etkinlikte konserler de verilecek.

Festivalin son gününde söyleşilerle gastronominin turizme etkisi akademisyenlerce tartışılacak. "Rumeli beğendi, bulgur çorbası, Edirne usulü kapama, helva-i hakani, mamzana, ciğer sarma" tadımları gerçekleşecek. Yemek yarışmalarının yer alacağı program Murat Mermer ve Turgay Başyayla'nın konserleri ile sona erecek.

-Balkan mutfakları da tanıtılacak

Festival kapsamında Balkan mutfaklarından yemekler de yapılacak.

Bosna Hersek, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'dan gelecek şefler, ülkelerinin mutfaklarının ünlü lezzetlerini hazırlayacak.