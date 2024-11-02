Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak Vurgusu - Son Dakika
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Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak Vurgusu

Edirne Gastronomi Festivali\'nde Usta-Çırak Vurgusu

Ünlü şefler, aşçı adaylarına eğitim sonrası usta-çırak ilişkisiyle gelişmelerini önerdi.

02.11.2024 16:17
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Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne katılan ünlü şefler, aşçı adaylarına akademik eğitimlerinin yanında "usta-çırak" ilişkisiyle kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde "Ustaların Mutfağı" söyleşişi düzenlendi.

Şef Özlem Mekik ve Akif Budak moderatörlüğündeki programda şefler Cüneyt Asan, Hazer Amani, Bedrettin Aydoğdu ile İzzettin Oral meslek hayatlarını anlattı.

Türkiye'nin önemli bir gastronomi ülkesi olduğunu belirten şefler, aşçı adaylarına tavsiyelerde bulundu.

Şef Hazer Amani, aşçı adaylarının gastronomi eğitimi aldıktan sonra bir süre tecrübeli aşçıların yanında eğitim almasını önerdi.

"Usta-çırak" modelinin sürdürülmesi gerektiğini belirten Amani, şunları kaydetti:

"Genç nesil bu işe emek verip saatlerini harcayıp kendilerini geliştirebilir. Bizim meslekte sosyal hayat yoktur, herkesin eve gittiği saatte biz en çok çalışan grup oluruz. Bol bol çalışıp, yorgunluğa dayanabilirsen iyi bir aşçı olursun. Ben de çok karşıyım okuldan çıkar çıkmaz şef diye tanıtım yapılmasına. Eskiden usta, çırak ilişkisi vardı. O yüzden usta, çırak ilişkisiyle gelişmek önemli."

Bedrettin Aydoğdu ise saha tecrübesinin başarılı olmak için önemli olduğunu dile getirdi.

Aşçı adaylarına tavsiyelerde bulunan Aydoğdu, "Gastronomi eğitimi alan bütün gençlere sesleniyorum. Okulu bitirince göğsüne hemen şef yazma. Okulu bitirince bir sene alaylı bir şekilde çalış. Hem alaylı hem mektepli olursun." dedi.

Cüneyt Asan da ustaların çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yenileyip aşçı adaylarını eğitmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne Gastronomi Festivali'nde Usta-Çırak Vurgusu - Son Dakika

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