Edirne genelinde düzensiz göçle mücadele denetiminde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne genelinde düzensiz göçle mücadele denetiminde 27 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesi için yürütülen denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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