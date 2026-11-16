Edirne Halk Kütüphanesinde çocuklar masal dinleyip renklerle hayal gücünü geliştirdi

Edirne Halk Kütüphanesinde çocuklar masal dinleyip renklerle hayal gücünü geliştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen "Masalın Rengini Bul" etkinliğinde çocuklar masal dinleyerek renklerle ilgili çalışmalar yaptı. Hayal güçlerini geliştirme fırsatı bulan çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli ve öğretici anlar yaşandı.
Edirne İl Halk Kütüphanesinde çocuklara yönelik "Masalın Rengini Bul" etkinliği düzenlendi.
Edirne İl Halk Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte masal dinleyen çocuklar, renklerle ilgili çalışmalar yaparak hayal güçlerini geliştirme fırsatı buldu.
Çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı amaçlayan etkinlikte eğlenceli ve öğretici anlar yaşandı.
Kaynak: AA
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