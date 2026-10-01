Edirne Huzurevi\'ndeki 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 70 yaşındaki oğluyla buluştu

Edirne Huzurevi'nde kalan 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan'ın en büyük mutluluklarından biri, farklı bir bakım merkezinde yaşamını sürdüren 70 yaşındaki oğluyla bir araya gelmek.

Yıllarca aynı evde yaşayan Sabriye Pehlivan ile oğlu İbrahim Pehlivan'ın yolları, Temmuz 2021'de farklı sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmeleriyle ayrıldı.

Sabriye Pehlivan Edirne Huzurevi'ne, oğlu İbrahim Pehlivan ise Meriç ilçesindeki Hanife Ağyüz Özel Bakım Merkezi'ne yerleştirildi.

Yaklaşık 5 yıldır farklı kuruluşlarda kalan anne ve oğul, kurum çalışanlarının desteğiyle bağlarını sürdürüyor.

Sabriye Pehlivan belirli aralıklarla Meriç'e götürülerek oğluyla buluşturuluyor. İbrahim Pehlivan da zaman zaman Edirne Huzurevi'nde annesini ziyaret ediyor.

Anne ve oğul, yüz yüze görüşemedikleri dönemlerde ise telefonla konuşarak hasret gideriyor.

Pehlivan, AA muhabirine oğluyla geçirdiği zamanların kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Huzurevinde kaldığı süre zarfında oğlunu çok özlediğini belirten Pehlivan, "Oğlumu çok özlüyorum. Bazen beni götürüyorlar yanına bazen de onu benim yanıma getiriyorlar. Bu şekilde buluşabiliyoruz. Allah yetkililerden razı olsun." dedi.

Oğluyla buluşmalarının devam etmesini isteyen Pehlivan, ölünceye kadar oğlunu görmek istediğini vurguladı.

"Bizler için mutluluk verici bir buluşma oldu"

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sabriye Pehlivan ile oğlunu bir araya getirdiklerini belirtti.

Anne ve oğlunun buluşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tohumcu, kurumlarda kalan yaşlıların sevdikleriyle bir araya gelmelerine önem verdiklerini söyledi.

Tohumcu, anne ve oğlun belirli aralıklarla buluşturulduğunu belirterek, "Bugün de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir büyüğümüzü özel bakım merkezinde yaşayan oğluyla buluşturduk. Hem oğlumuz hem de büyüğümüz çok memnun oldular. Biz ara ara bu büyüğümüzle oğlumuzu bir araya getiriyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla da tekrar bir araya getirdik. Bizler için mutluluk verici bir buluşma oldu." dedi.

?Anne ve oğlun bağlarının sürmesi için destek oluyorlar

Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt ise Sabriye Pehlivan ile oğlunun kuruluşlara yerleştirilmeden önce aynı evde yaşadığını belirtti.

Anne ve oğlun farklı kuruluşlarda yaşamaya başlamalarının ardından birbirlerinden kopmamaları için görüşmelerine destek olduklarını anlatan Kurt, "5 yıl içinde biz sık sık anne oğulu birleştirmeye çalışıyoruz. Sabriye teyze Meriç ilçesine gidiyor, İbrahim amcayı da sık sık Edirne Huzurevimize misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurt, kurumda kalanların aileleri ve yakınlarıyla bağlarını korumalarının önemsendiğini belirterek, bu buluşmaların yaşlıların moral ve motivasyonlarına katkı sağladığını kaydetti.

Yaşlıların yakınlarıyla bir araya gelmelerini mümkün olduğunca desteklediklerini aktaran Kurt, "Hem yaşlılarımızın hem de ailelerinin moral ve motivasyonu, huzuru ve mutluluğu için aileleriyle, akrabalarıyla buluşmalarını sık sık yaptırmaya çalışıyoruz." dedi.