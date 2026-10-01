Edirne Huzurevi'ndeki 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 70 yaşındaki oğluyla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne Huzurevi'ndeki 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 70 yaşındaki oğluyla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Huzurevi\'ndeki 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 70 yaşındaki oğluyla buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Huzurevi'nde kalan 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Meriç'teki özel bakım merkezinde yaşayan 70 yaşındaki oğluyla buluşturuldu. Yaklaşık 5 yıldır farklı kuruluşlarda kalan anne ve oğul, kurum çalışanlarının desteğiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Edirne Huzurevi'nde kalan 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan'ın en büyük mutluluklarından biri, farklı bir bakım merkezinde yaşamını sürdüren 70 yaşındaki oğluyla bir araya gelmek.

Yıllarca aynı evde yaşayan Sabriye Pehlivan ile oğlu İbrahim Pehlivan'ın yolları, Temmuz 2021'de farklı sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmeleriyle ayrıldı.

Sabriye Pehlivan Edirne Huzurevi'ne, oğlu İbrahim Pehlivan ise Meriç ilçesindeki Hanife Ağyüz Özel Bakım Merkezi'ne yerleştirildi.

Yaklaşık 5 yıldır farklı kuruluşlarda kalan anne ve oğul, kurum çalışanlarının desteğiyle bağlarını sürdürüyor.

Sabriye Pehlivan belirli aralıklarla Meriç'e götürülerek oğluyla buluşturuluyor. İbrahim Pehlivan da zaman zaman Edirne Huzurevi'nde annesini ziyaret ediyor.

Anne ve oğul, yüz yüze görüşemedikleri dönemlerde ise telefonla konuşarak hasret gideriyor.

Pehlivan, AA muhabirine oğluyla geçirdiği zamanların kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Huzurevinde kaldığı süre zarfında oğlunu çok özlediğini belirten Pehlivan, "Oğlumu çok özlüyorum. Bazen beni götürüyorlar yanına bazen de onu benim yanıma getiriyorlar. Bu şekilde buluşabiliyoruz. Allah yetkililerden razı olsun." dedi.

Oğluyla buluşmalarının devam etmesini isteyen Pehlivan, ölünceye kadar oğlunu görmek istediğini vurguladı.

"Bizler için mutluluk verici bir buluşma oldu"

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sabriye Pehlivan ile oğlunu bir araya getirdiklerini belirtti.

Anne ve oğlunun buluşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tohumcu, kurumlarda kalan yaşlıların sevdikleriyle bir araya gelmelerine önem verdiklerini söyledi.

Tohumcu, anne ve oğlun belirli aralıklarla buluşturulduğunu belirterek, "Bugün de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir büyüğümüzü özel bakım merkezinde yaşayan oğluyla buluşturduk. Hem oğlumuz hem de büyüğümüz çok memnun oldular. Biz ara ara bu büyüğümüzle oğlumuzu bir araya getiriyoruz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla da tekrar bir araya getirdik. Bizler için mutluluk verici bir buluşma oldu." dedi.

?Anne ve oğlun bağlarının sürmesi için destek oluyorlar

Edirne Huzurevi Müdürü Çiğdem Kurt ise Sabriye Pehlivan ile oğlunun kuruluşlara yerleştirilmeden önce aynı evde yaşadığını belirtti.

Anne ve oğlun farklı kuruluşlarda yaşamaya başlamalarının ardından birbirlerinden kopmamaları için görüşmelerine destek olduklarını anlatan Kurt, "5 yıl içinde biz sık sık anne oğulu birleştirmeye çalışıyoruz. Sabriye teyze Meriç ilçesine gidiyor, İbrahim amcayı da sık sık Edirne Huzurevimize misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurt, kurumda kalanların aileleri ve yakınlarıyla bağlarını korumalarının önemsendiğini belirterek, bu buluşmaların yaşlıların moral ve motivasyonlarına katkı sağladığını kaydetti.

Yaşlıların yakınlarıyla bir araya gelmelerini mümkün olduğunca desteklediklerini aktaran Kurt, "Hem yaşlılarımızın hem de ailelerinin moral ve motivasyonu, huzuru ve mutluluğu için aileleriyle, akrabalarıyla buluşmalarını sık sık yaptırmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
GüncelEdirneMeriçDünyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:22
Meclis 51 gün sonra açılıyor AK Partili Cemil Yaman’dan kritik mesajlar
Meclis 51 gün sonra açılıyor! AK Partili Cemil Yaman'dan kritik mesajlar
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:56:05. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne Huzurevi'ndeki 95 yaşındaki Sabriye Pehlivan, 70 yaşındaki oğluyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei