Edirne Huzurevi sakinlerinin ağız ve diş kontrolünü sağlık ekibi yaptı

Edirne Huzurevi Müdürlüğünde kalan yaşlılara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen taramada, Uzm. Dt. Şule Nur Öztürk, Dt. Cansu Yaşar ve sağlık teknikeri Merve Kiraz, huzurevi sakinlerinin ağız ve diş kontrollerini yaptı.

Yaşlıların şikayetlerini dinleyen sağlık ekibi, gerekli tedavi ve yönlendirmelerde bulundu.

Tarama kapsamında huzurevi sakinlerine ağız bakımının önemi hakkında bilgi verildi.

Huzurevi sakinleri, sağlık ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.